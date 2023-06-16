Арзамасова засняла Авербуха со старшим сыном от Лобачевой в ресторане: высокий брюнет с модной стрижкой

Лиза Арзамасова снимается в кино с юного возраста. Она отметилась во многих фильмах и сериалах. Также актриса играет в театре. При этом она успевает растить сына Льва вместе с мужем Ильей Авербухом. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги демонстрируют настоящую идиллию.
На этот раз Арзамасова решила показать, как провела выходные. Она поделилась умилительными кадрами с сыном, который гуляет, пробует лимон и знакомится с пони. Авербух с радостью нянчится с крохой. А также в один из вечеров пара пришла в ресторан.
Компанию им составил старший сын фигуриста Мартин, рожденный в браке с Ириной Лобачевой. 19-летний парень стал высоким. Он носит модную стрижку с корой челкой.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие были поражены тому, каким красивым вырос старший наследник Авербуха. Напомним, что ранее Арзамасова признавалась, что нашла общий язык с пасынком. У них хорошие отношения.