Арзамасова засняла Авербуха со старшим сыном от Лобачевой в ресторане: высокий брюнет с модной стрижкой

На этот раз Арзамасова решила показать, как провела выходные. Она поделилась умилительными кадрами с сыном, который гуляет, пробует лимон и знакомится с пони. Авербух с радостью нянчится с крохой. А также в один из вечеров пара пришла в ресторан.

Компанию им составил старший сын фигуриста Мартин, рожденный в браке с Ириной Лобачевой. 19-летний парень стал высоким. Он носит модную стрижку с корой челкой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».