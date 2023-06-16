Самбурская в «голом» платье показала свои «сочные» формы во всей красе: вызвала оторопь

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Звезда сериала «Универ» также строит карьеру певицы. Она редкая гостья на светских тусовках, но всегда выглядит безупречно. В свои 36 лет артистка может похвастаться стройной фигурой, так как занимается спортом. А на сцене она блистает в вечерних нарядах.
На этот раз Самбурская решила устроить смелую фотосессию. Она облачилась в нюдовое платье по фигуре. Наряд сливался с кожей, создавая «голый» эффект. На этот раз актриса решила грациозно позировать в лучах солнца. Она не прикрыла свою пышную грудь. Настасья закинула ногу на ногу, показав изящные щиколотки.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Кадры вызвали оторопь у фанатов. Многие стали разглядывать откровенный кадр. «Ох, как голая», «Наряд словно вторая кожа», «Грудь такая идеальная», «Вы прям чарующая леди», «До чего совершенна», — стали писать в Сети.