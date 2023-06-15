Нюша в белоснежном мини засветила свои загорелые бедра на публике: элегантно закинула ногу на ногу

На этот раз Нюша прилетела в Москву. Она успела не только выступить в День России, но и появилась в студии «Авторадио». Певица щегольнула в белом мини-платье с укороченным жакетом. Она присела на стул, засветив свои загорелые бедра. Артистка элегантно закинула ногу на ногу. Она исполнила свой хит «Чудо».

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