Нюша в белоснежном мини засветила свои загорелые бедра на публике: элегантно закинула ногу на ногу

Нюша много лет выступает на сцене. Она сделала паузу, когда стала мамой. Певица растит сына Саффрона и дочку Серафиму-Симбу. Она даже переехала в Дубай с семьей. Однако недавно артистка возобновила концерты. Она намерена и дальше блистать, поэтому похудела и пополнила гардероб смелыми нарядами.
На этот раз Нюша прилетела в Москву. Она успела не только выступить в День России, но и появилась в студии «Авторадио». Певица щегольнула в белом мини-платье с укороченным жакетом. Она присела на стул, засветив свои загорелые бедра. Артистка элегантно закинула ногу на ногу. Она исполнила свой хит «Чудо».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она стала еще стройнее. Другие были сражены ее формами. «Такая миниатюрная», «Видно ваши бедра», «Коротковат наряд для мамы», «Выглядит словно кукла Братц», — стали писать в Сети.