Боня вместе со своей повзрослевшей дочкой устроила зарядку на террасе: унаследовала мамины длинные ножки

Обычно Боня много путешествует. Она полюбила совершать восхождение в горы. Теперь телеведущая готовится покорять новые вершины. Утро она встретила на террасе квартиры у лазурного берега. Виктория сделала зарядку вместе со своей дочкой. Они в шортах стали делать выпады. Анджелина почти доросла до мамы. Она учится во французской школе и увлекается конной ездой.

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