Боня вместе со своей повзрослевшей дочкой устроила зарядку на террасе: унаследовала мамины длинные ножки

Виктория Боня уже много лет строит карьеру телеведущей. Она стала знаменитой, когда попала в шоу «Дом-2». Но вот уже больше 10 лет светская львица живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, которой уже 11 лет. С отцом девочки Алексом Смерфитом звезда поддерживает дружеские отношения.
Обычно Боня много путешествует. Она полюбила совершать восхождение в горы. Теперь телеведущая готовится покорять новые вершины. Утро она встретила на террасе квартиры у лазурного берега. Виктория сделала зарядку вместе со своей дочкой. Они в шортах стали делать выпады. Анджелина почти доросла до мамы. Она учится во французской школе и увлекается конной ездой.
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Поклонники отметили, что дочка звезды очень похожа на маму. Многие отметили, что она унаследовала ее длинные ножки. Однако пока Анджелина не хочет ходить в горы с мамой, но с радостью ездит с ней на шопинг.