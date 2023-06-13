Агата Муцениеце без лифчика засветила свои напряженные «вишенки»: задрала майку на публике

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Павла Прилучного выложила пикантные кадры. Звезда похвасталась своими прелестями.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала  особенно популярной, когда снялась в сериале «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным ее армия поклонников снова выросла. Теперь она не только строит карьеру. Артистка похудела и стала чаще делится смелыми кадрами. 

На этот раз Агата приехала на репетицию в театр. Она была в джинсах и белой майке на голое тело. Актриса засветила грудь без лифчика. Она так повеселилась, что задрала майку и показала свой рельефный пресс. Муцениеце призналась, что утром занималась спортом. Она рассмеялась, когда камера упала. 

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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы так похудели», «Ну живот теперь идеальный», «Ой, без лифчика все видно», «Какая вы стали соблазнительная», «Фигурка у вас чудесная», «Пашка такую большую не найдет», — стали писать в Сети.

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