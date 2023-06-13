Агата Муцениеце без лифчика засветила свои напряженные «вишенки»: задрала майку на публике

На этот раз Агата приехала на репетицию в театр. Она была в джинсах и белой майке на голое тело. Актриса засветила грудь без лифчика. Она так повеселилась, что задрала майку и показала свой рельефный пресс. Муцениеце призналась, что утром занималась спортом. Она рассмеялась, когда камера упала.

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