Валерия в бриджах покаталась с горки со своей двухлетней внучкой: кудрявый ангел улыбается

Валерия уже много лет выступает на публике. Она в свои 55 лет предпочитает следить за фигурой и не боится экспериментировать с образами. Певица регулярно дает концерты. 12 июня она выступила на Красной площади, исполнив песню для публики в честь Дня России. А потом звезда погуляла со своей внучкой Селин.
На этот раз Валерия облачилась в футболку и бриджи с карманами. Она забралась на горку вместе с двухлетней Селин. Певица с радостью пыталась скатываться, но скользить по тканевой горке не получалось.
«Что-то мы не скользим! Йоу! Ура», – кричала артистка.
Маленькая девочка ей подражала, вскидывала руки и кричала.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие также были очарованы тем, как улыбается ее внучка. «Такая вы стройная», «Ну прям молодеете на глазах», «Селинка просто солнышко», «До чего сладкий ребенок», «Вы тут словно ее сестренка», — стали писать в Сети.