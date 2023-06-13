Валерия в бриджах покаталась с горки со своей двухлетней внучкой: кудрявый ангел улыбается

На этот раз Валерия облачилась в футболку и бриджи с карманами. Она забралась на горку вместе с двухлетней Селин. Певица с радостью пыталась скатываться, но скользить по тканевой горке не получалось.

«Что-то мы не скользим! Йоу! Ура», – кричала артистка.

Маленькая девочка ей подражала, вскидывала руки и кричала.

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