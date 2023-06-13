Анна Седокова в крохотном бикини обнажила аппетитные формы: мощный тыл во всей красе

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой группы «ВИА Гра», а потом построила сольную карьеру. Певица знаменита не только благодаря вокалу, но и своей внешности. Мама троих детей обладает эффектной фигурой, которую всегда выгодно подает, облачаясь в смелые наряды.
На этот раз Анна воссоединилась с мужем Янисом Тиммой. В последнее время баскетболист был в в ссоре с супругой и даже ходит в стриптиз клуб. Но на днях пара снова стала делится совместными кадрами. А 12 июня певица сделала горячее селфи. Она покрасовалась в крохотном бикини, обнажив свои прелести. Седокова обнажила округлые ягодицы.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Анна не перестает впечатлять. «До чего сочная», «Тут Тимма точно оценил каждый сантиметр, «Ну хороша», «Такая девушка любого покорит, «Это слишком горячо», «Ну как можно быть такой шикарной?» — стали писать в Сети.