Виктория Дайнеко показала, что прятала под оверсайз нарядами: народ ахнул от этих «сочных» форм

Виктория Дайнеко уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица растит дочку, рожденную от Дмитрия Клеймана, но даже ее имя скрывает. А недавно у нее появился новый возлюбленный. 36-летняя артистка стала чаще выходить в свет и выбирать броские наряды.
На этот раз Виктория решила неожиданно выложить пикантное видео. Она впервые за долгое время показала фигуру в мини-бикини. Певица потрясла своей грудью и не стала прятать слегка выпирающий животик. Дайнеко игриво повязала тесемки от лифчика вокруг своей талии. Она засветила свои манкие бедра.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Когда все время носишь оверсайз и подзабыла как выглядишь в купальнике», – написала звезда.
Поклонники восхитились фигурой Виктории. Ее осыпали комплиментами. «Такая натуральная красотка», «Какая хорошенькая и аппетитная, ни то что мартышки сушеные», «Какие формы», — стали писать в Сети.