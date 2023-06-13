Виктория Дайнеко показала, что прятала под оверсайз нарядами: народ ахнул от этих «сочных» форм

Виктория Дайнеко. Фото: соцсети звезды

Певица в бикини обнажила свои округлости прямо на камеру.

Виктория Дайнеко уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица растит дочку, рожденную от Дмитрия Клеймана, но даже ее имя скрывает. А недавно у нее появился новый возлюбленный. 36-летняя артистка стала чаще выходить в свет и выбирать броские наряды. 

На этот раз Виктория решила неожиданно выложить пикантное видео. Она впервые за долгое время показала фигуру в мини-бикини. Певица потрясла своей грудью и  не стала прятать слегка выпирающий животик. Дайнеко игриво повязала тесемки  от лифчика вокруг своей талии. Она засветила свои манкие бедра.

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«Когда все время носишь оверсайз и подзабыла как выглядишь в купальнике», – написала звезда.

Поклонники восхитились фигурой Виктории. Ее осыпали комплиментами. «Такая натуральная красотка», «Какая хорошенькая и аппетитная, ни то что мартышки сушеные», «Какие формы», — стали писать в Сети.

 

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