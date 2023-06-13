Виктория Дайнеко показала, что прятала под оверсайз нарядами: народ ахнул от этих «сочных» форм

На этот раз Виктория решила неожиданно выложить пикантное видео. Она впервые за долгое время показала фигуру в мини-бикини. Певица потрясла своей грудью и не стала прятать слегка выпирающий животик. Дайнеко игриво повязала тесемки от лифчика вокруг своей талии. Она засветила свои манкие бедра.

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