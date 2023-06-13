Юлия Барановская в устроила светский пикник в честь дня рождения: Дмитрий Борисов прильнул к имениннице

В этом году Юлия решила устроить светский пикник в стиле бохо. Она организовала пуфики, длинный стол с красивой сервировкой прямо на природе. Именинница облачилась в длинное платье с кружевом и тунику с поясом.

«Что может быть вкуснее блюд из свежих и натуральных ингредиентов, привезенных со всех уголков мира? Только то, что эти блюда еще и готовятся прямо при тебе по традиционным восточным рецептам», – отметила она.

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