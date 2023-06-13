Юлия Барановская в устроила светский пикник в честь дня рождения: Дмитрий Борисов прильнул к имениннице

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая отпраздновала свое 38-летие на природе.

Юлия Барановская уже много лет ведет передачи  на телевидении. Она построила успешную карьеру, когда рассталась с Андреем Аршавиным. Телеведущая растит двоих сыновей и дочку. Она успевает много путешествовать с детьми, а также посещать разные мероприятия. Недавно звезда отметила свой день рождения.

В этом году Юлия решила устроить светский пикник в стиле бохо. Она организовала пуфики, длинный стол с красивой сервировкой прямо на природе. Именинница облачилась в длинное платье с кружевом и тунику с поясом. 

«Что может быть вкуснее блюд из свежих и натуральных ингредиентов, привезенных со всех уголков мира? Только то, что эти блюда еще и готовятся прямо при тебе по традиционным восточным рецептам», – отметила она.

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Один из тех, кто приехал ее поздравить был Дмитрий Борисов. Он запечатлелся с Барановской на лужайке. Поклонники восхитились кадрами. Многие поздравили телеведущую с 38-летием. «Вы очаровательны», «Ну до чего хороши», «Ого, какой пир», «Прям красота, а не праздник», — стали писать в Сети.

Юлия Барановская и Дмитрий Борисов. Фото: соцсети звезды

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