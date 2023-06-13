Анфиса Чехова в купальнике блеснула своей манкой фигурой на пляже в Белеке: мякоть бедер слиплась

Анфиса Чехова уже давно работает на телевидении. Она многим знакома, так как одно время вела шоу для взрослых. Теперь Анфиса чаще предстает в проектах, посвященных моде. Также она регулярно путешествует. Недавно телеведущая вместе с сыном приехала в Белек. Она поделилась горячими кадрами с турецкого курорта.
На этот раз Анфиса в полосатом купальнике позировала на побережье. Монокини подчеркнуло ее изгибы фигуры. Телеведущая сверкнула грудью в глубоком декольте. Она скрестила ножки, продемонстрировав округлые бедра. Чехова сделала макияж с алой помадой, собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
«Думали, я оставлю вас без фото в купальниках? Я не могу быть такой жестокой. На мне купальник Maryan Mehlhorn. А тереть можно, как вы любите, обсудить фотошоп, кривые волны, фигуру… но не забывайте похвалить купальник, он этого точно достоин», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит в 45 лет. «Давно восхищаюсь что стала такой стойняшкой», «Отличный купальник! Удачно подчеркивает все прелести женственной, привлекательной и манкой фигурки!», «Вкусная такая», — стали писать в Сети.