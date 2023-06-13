Анфиса Чехова в купальнике блеснула своей манкой фигурой на пляже в Белеке: мякоть бедер слиплась

На этот раз Анфиса в полосатом купальнике позировала на побережье. Монокини подчеркнуло ее изгибы фигуры. Телеведущая сверкнула грудью в глубоком декольте. Она скрестила ножки, продемонстрировав округлые бедра. Чехова сделала макияж с алой помадой, собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

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