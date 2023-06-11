«Ты маме помогаешь?»: Подольская засняла двухлетнего сына Преснякова с пакетом продуктов в супермаркете

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица поделилась трогательным видео. Звезда сходила за продуктами с детьми.

Наталья Подольская уже давно стала известной персоной. Она продолжает выступать на сцене. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они любят собирать дома гостей. У пары растут сыновья: восьмилетний Артемий и двухлетний Иван. Порой они даже на работу привозят наследников. 

10 июня Подольская решила отправится в супермаркет с детьми. Она поделилась умилительным видео. Певица подловила младшего сына, который шел по магазину с пакетом продуктов. Иван был в ярком желтом костюме. 

«Вань, не тяжело тебе?» –  уточнила Наталья. 

«Нет!» – ответил малыш. 

«Сынуль, повернись! Покажи пакет! Не тяжелый пакет? Нормально? Ты маме помогаешь? Ты моя умница!» – сказала звезда.

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Также сделал покупки  Артемий. Он был в желтом джемпере и брюках. Поклонники восхитились тем, как подросли дети. Многие отметили, что Иван похож на свою бабушку. А вот его старший брат растет копией отца. 

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