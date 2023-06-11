«Ты маме помогаешь?»: Подольская засняла двухлетнего сына Преснякова с пакетом продуктов в супермаркете

10 июня Подольская решила отправится в супермаркет с детьми. Она поделилась умилительным видео. Певица подловила младшего сына, который шел по магазину с пакетом продуктов. Иван был в ярком желтом костюме.

«Вань, не тяжело тебе?» – уточнила Наталья. «Нет!» – ответил малыш. «Сынуль, повернись! Покажи пакет! Не тяжелый пакет? Нормально? Ты маме помогаешь? Ты моя умница!» – сказала звезда.

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