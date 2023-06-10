Кристина Асмус в черном боди игриво обнажила свой упругий тыл: повернулась к камере аппетитной «сдобой»

Кристина Асмус уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру в кино. После сериала «Интерны» актриса успела сняться в более серьезных проектах. Более того, она развелась с Гариком Харламовым и теперь строит отношения с коллегой Романом Евдокимовым. Однако звезда не перестает публиковать пикантные кадры.
На этот раз Асмус рассказала о новом сериале «Райцентр», в котором сыграла одну из главных ролей. При этом она выложила особенно смелое фото в сеть. Актриса позировала в черном боди, оголив прелести фигуры. Кристина повернулась к камере своим тылом, показав упругие ягодицы во всей красе.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали ее комплиментами, но не обошлось без критики. «Ну до чего хороша», «Ой, как вы тут горячи», «Фигурка бесподобная», «Похудели?», «Любовь творит чудеса», «Дерзкий кадр», «Почему вы всегда так пошло позируете?», «Вульгарно», «Надоело, опять почти голая», — стали писать в Сети.