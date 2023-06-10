Кристина Асмус в черном боди игриво обнажила свой упругий тыл: повернулась к камере аппетитной «сдобой»

На этот раз Асмус рассказала о новом сериале «Райцентр», в котором сыграла одну из главных ролей. При этом она выложила особенно смелое фото в сеть. Актриса позировала в черном боди, оголив прелести фигуры. Кристина повернулась к камере своим тылом, показав упругие ягодицы во всей красе.

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