Нюша привела свою моложавую маму на вечеринку в Дубае: платиновая блондинка с лучезарной улыбкой

На этот раз Нюша решила посетить вечеринку, где Тимати презентует музыкальную короткометражку «Люксовой жизни в Дубае». Она облачилась в боди с узором. Компанию певице составила ее мама Мария Шурочкина.

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Она покрасовалась с дочкой на камеру. Публика была сражена тем, как выглядит родительница звезды. Платиновая блондинка показала лучезарную улыбку. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что сын певицы Саффрон очень похож на бабушку.