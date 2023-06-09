Нюша привела свою моложавую маму на вечеринку в Дубае: платиновая блондинка с лучезарной улыбкой

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица в модном наряде вышла в свет в компании Марии Шурочкиной.

Нюша уже давно выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Раньше ее продюсировал знаменитый папа — Владимир Шурочкин, бывший участник музыкального коллектива «Ласковый май». Но после свадьбы с Игорем Сивовым она отказалась от продюсера и все взяла в свои руки. Звезда теперь живет в Дубае, где растит дочку и сына.

На этот раз Нюша решила посетить вечеринку, где Тимати презентует музыкальную короткометражку «Люксовой жизни в Дубае». Она облачилась в боди с узором. Компанию певице составила ее мама Мария Шурочкина.

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Она покрасовалась с дочкой на камеру. Публика была сражена тем, как выглядит родительница звезды. Платиновая блондинка показала лучезарную улыбку. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что сын певицы Саффрон очень похож на бабушку.

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