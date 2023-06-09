Валя Карнавал в тонкой футболке и джинсах оголила мягкий животик: грудь видна под тканью — дразнит бывшего

На этот раз Валя захотела устроить фотосессию. Она примерила не только соблазнительные платья. Блогерша запечатлелась в черных джинсах и тонкой укороченной футболке. Она оголила свой мягкий животик и козырнула тонкой талией. Под тканью Карнавал засветила свою пышную грудь.

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