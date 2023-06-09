Валя Карнавал в тонкой футболке и джинсах оголила мягкий животик: грудь видна под тканью — дразнит бывшего

Валя Карнавал уже много лет выпускает видео в соцсетях. Она стала блогером с семью миллионами подписчиков. Более того, ей удалось стать популярной певицей. Она любит облачаться в смелые наряды. А недавно артистка рассталась с женихом Сашей Стоуном. Она сразу вернулась в соцсети с пикантными фото.
На этот раз Валя захотела устроить фотосессию. Она примерила не только соблазнительные платья. Блогерша запечатлелась в черных джинсах и тонкой укороченной футболке. Она оголила свой мягкий животик и козырнула тонкой талией. Под тканью Карнавал засветила свою пышную грудь.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что она так решила утереть носы бывшему бойфренду. «Ох, какая», «Горячая штучка», «Какой животик», «Все пищим от этой фигурки», «Ой, а грудь даже тут видно», — стали писать в Сети.