С волосами до бедер: преобразившаяся Нюша в кожаном топике оголила свои упругие «холмики»

Нюша в этом году отпразднует свое 33-летие. Она продолжает выступать на сцене и создавать песни. Недавно певица похудела после вторых родов. Она снова стал носить короткие шорты и платья. Артистка предпочла устроить новую фотосессию и обновила имидж. На этот раз она предстала в новом образе.
На новых кадрах Нюша позировала в брюках и кожаном топике. Она оголила свою грудь в глубоком декольте. Певица продемонстрировала темные длинные локоны до бедер с косичками и мелированием. Ей также сделали яркий макияж с акцентом на глаза. Артистка то и дело красовалась, хвастаясь формами.
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Поклонники были поражены. Певица свела их с ума своим новым имиджем. Многие отметили, что Нюша словно снова стала подростком. «До чего горячая», «Крутой стиль», «Тут прическа выше всех похвал», «Какая фигура», «Наряд сделал фигуру еще привлекательнее», «Ого, какая», — стали писать подписчики.