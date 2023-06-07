Нюша без макияжа и укладки предстала на честном фото: «сонные» веки, редкие брови

На этот раз Нюша захотела поделиться личным фото. Она показала, как выглядит в обычной жизни. Певица без укладки и макияжа стала валяться с дочкой. Она заобнимала свою наследницу. Артистка не стала ретушировать кадр, показав припухшие веки, редкие брови. Она от счастья улыбалась.
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Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как Симба любит маму. А вот сама певица поразила тем, как выглядит в 32 года. «Какая принцесса рядом с мамой», «Милая девочка», «Ой, а что с лицом?», «Без макияжа вообще не узнать», «Красоту смыла», «Брови такие бабушкины и веки сонные», «Надеюсь это просто уставший вид», — стали писать подписчики.