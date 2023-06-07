Нюша без макияжа и укладки предстала на честном фото: «сонные» веки, редкие брови

На этот раз Нюша захотела поделиться личным фото. Она показала, как выглядит в обычной жизни. Певица без укладки и макияжа стала валяться с дочкой. Она заобнимала свою наследницу. Артистка не стала ретушировать кадр, показав припухшие веки, редкие брови. Она от счастья улыбалась.

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