Самбурская в платье с вырезом оголила «ложбинку греха»: свет упал прямо на прелести

Настасья Самбурская много лет снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Универ». В свои 36 лет она предпочитает активно строить карьеру. При этом актриса не скрывает, что мечтает о семье. Однако она сама признавалась, что у нее высокие требования к женихам, так как сама звезда хорошо зарабатывает и держит себя в форме.
В последнее время Настасья проводит время на новых съемках. На этот раз она была в машине в платье с откровенным вырезом. Ей прямо на улице поправляли грим. При этом участники съемочной группы направляли на нее свет. Актриса оголила свою «ложбинку греха» в этот момент. Она не стала прикрывать бюст.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Самбурская. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая вы», «Прям леди», «Шикарный образ», «Как вам идет алая помада», «Взгляд падает только на ваши прелести», «Декольте все затмевает», — стали писать в Сети.