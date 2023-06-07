Самбурская в платье с вырезом оголила «ложбинку греха»: свет упал прямо на прелести

В последнее время Настасья проводит время на новых съемках. На этот раз она была в машине в платье с откровенным вырезом. Ей прямо на улице поправляли грим. При этом участники съемочной группы направляли на нее свет. Актриса оголила свою «ложбинку греха» в этот момент. Она не стала прикрывать бюст.

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