Вера Брежнева в платье из блестящих ниточек блеснула своими прелестями на сцене: оголила бедра в Ницце

Если днем Вера устроила прогулку, пообедала в ресторане, то потом она стала готовиться к концертам. Певица без макияж и в джинсах предстала на репетиции, а вот уже на самом концерте артистка уже блистала в ярком образе. Блондинка в платье с юбкой из блестящих ниточек оголила свои бедра.

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