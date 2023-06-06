Вера Брежнева в платье из блестящих ниточек блеснула своими прелестями на сцене: оголила бедра в Ницце

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она жила в Москве, когда стала популярной. Однако в 2022 году певица покинула страну. Она теперь живет в Италии с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой. Но артистка часто путешествует. Недавно она возобновила гастроли, приехав в Латвию. А 5 июня звезда уже была в Ницце.
Если днем Вера устроила прогулку, пообедала в ресторане, то потом она стала готовиться к концертам. Певица без макияж и в джинсах предстала на репетиции, а вот уже на самом концерте артистка уже блистала в ярком образе. Блондинка в платье с юбкой из блестящих ниточек оголила свои бедра.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит 41-летняя певица. Она зажигательно выступила, исполнив свои хиты. «Вот это горячо», «Как круто! Наряд, ножки, бедра — шик», «Смогла поднять зал», «Ну это отличный лук», «Как же красиво», — стали писать в Сети.