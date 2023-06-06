Седокова в боди и чулках выпятила свой ядреный тыл, лишив дара речи: позволила потрогать «пышную мякоть»

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон, когда попала в группу «ВИА Гра». Но также певица построила успешную сольную карьеру. В 40 лет она не перестает сражать публику своими формами. Артистка пытается худеть, но и свои пышные формы умеет подавать эффектно.
На новых кадрах Анна предстала в черном боди и чулках красовалась в гримерке. Она оголила свой тыл. Певица предпочла не просто показать свои аппетитные округлости. Она позволила их намазать кремом. Девушка практически сделала массаж для артистки. Седокова не выдержала и рассмеялась.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна. Певица некоторых поразила видом своих ягодиц. «Кардашьян отдыхает», «Слов нет», «Какие шары», «Прям очень эффектно», «Настоящие? Просто лишили дара речи», «Аннушка, какие формы!», «Вау, какая вы сочная», — стали писать в Сети.