Ирина Пегова запечатлелась со своей повзрослевшей дочкой от Дмитрия Орлова: две красотки в платочках

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Актриса порой предстает в платьях с романтичными принтами. За последние два года она похудела и стала чаще подчеркивать фигуру. Звезда постоянно снимается в новых проектах, но с началом лета у нее появилось время на отдых.
На этот раз Пегова поделилась новым фото. Она покрасовалась в шелковом платке в машине. С ней была дочка Татьяна, которая была рождена от Дмитрия Орлова. 17-летняя девушка тоже была в платочке.
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Поклонники поразились тому, как она повзрослела. Многие отметили, что наследница звезды похожа на отца. «Ой, какие куколки», «Просто красотки», «Ой, что за девушки», «Как сестры», «Таня прям в папу пошла», «Похожи», — стали писать в Сети.
Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды