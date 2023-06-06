Ирина Пегова запечатлелась со своей повзрослевшей дочкой от Дмитрия Орлова: две красотки в платочках

На этот раз Пегова поделилась новым фото. Она покрасовалась в шелковом платке в машине. С ней была дочка Татьяна, которая была рождена от Дмитрия Орлова. 17-летняя девушка тоже была в платочке.

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Поклонники поразились тому, как она повзрослела. Многие отметили, что наследница звезды похожа на отца. «Ой, какие куколки», «Просто красотки», «Ой, что за девушки», «Как сестры», «Таня прям в папу пошла», «Похожи», — стали писать в Сети.