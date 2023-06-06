Наталья Рудова без лифчика оголила свои «бугры страсти»: будоражущий вид — глаз не оторвать

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». Она частая гостья на вечеринках и премиях. Блондинка в свои 39 лет следит за фигурой. Она не только щеголяет в откровенных нарядах, но и часто делится смелыми фото в бикини. И порой звезда удивляет фанатов.
На этот раз Наталья захотела выложить откровенное фото. Она предстала в жакете на голое тело. Актриса оголила свои прелести, отказавшись от лифчика. Она показала свою грудь во всей красе. Рудова не стала прятать свои округлости фигуры.
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Поклонники были сражены увиденным. Артистка взбудоражила народ. «Ого, как смело», «Грудь выглядит соблазнительно», «Это так аппетитно», «Красивая форма», «Вот это блондинка на миллион», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды