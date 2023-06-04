Виктория Боня засняла свою подросшую дочку от Алекса Смерфита: носит модную стрижку, ухаживает за лицом

Виктория Боня уже давно стала медийной персоной. Она живет в Монако больше 10 лет, но регулярно приезжает в Москву. Бывшая участница «Дома-2» развивает свой бизнес. Она также растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Недавно звезда вернулась после Каннского кинофестиваля, где блистала в вечерних нарядах.
Теперь Боня приготовила ретрит. Она намерена обмениваться своими знаниями. На этот раз даже наследница готова принять в этом участие. Телеведущая засняла Анджелину, которая на террасе наносила крем на лицо. Девочка носит стрижку до плеч. Она любит красится и порой одалживает мамины наряды. 11-летняя дочка звезды не сразу вспомнила, что собралась на ретрит.
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Поклонники отметили, что девочка очень похожа на отца, но унаследовала мамино обаяние. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хорошенькая», «Ой, лиса», «Дочка у вас загляденье», «Какая она милашка», «Мамина красотка», «Как выросла, просто нет слов», «Уже невеста», — стали писать в Сети.