Виктория Боня засняла свою подросшую дочку от Алекса Смерфита: носит модную стрижку, ухаживает за лицом

Теперь Боня приготовила ретрит. Она намерена обмениваться своими знаниями. На этот раз даже наследница готова принять в этом участие. Телеведущая засняла Анджелину, которая на террасе наносила крем на лицо. Девочка носит стрижку до плеч. Она любит красится и порой одалживает мамины наряды. 11-летняя дочка звезды не сразу вспомнила, что собралась на ретрит.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».