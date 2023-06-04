Вера Брежнева в топике с бахромой блеснула своей «сочной» грудью в Латвии: многочисленная толпа ахнула

Вера Брежнева много лет выступает на сцене. Она была очень популярна в России, но больше года назад покинула страну. Теперь экс-солистка группы «ВИА Гра» живет в Италии с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой. Однако она порой путешествует по Европе. На днях звезда оказалась в Латвии.
Если первое время Вера виделась с друзьями и гуляла, надев спортивный наряд, то 3 июня она впервые за долгое время дала концерт. На нее пришли посмотреть тысячи людей в городе Даугавпилс. Артистка облачилась в топик с бахромой и черную силуэтную юбку. Она оголила пышные полушария груди, которые визажист припудрила. Брежнева взбудоражила публику. Ей подпевал и кричали слова восхищения.
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Сама певица была счастлива. Она танцевала и пела, демонстрируя изгибы фигуры. Брежнева получила большое количество восхищенные взглядов и комплиментов. Она показала, что и в 41 год остается в форме.