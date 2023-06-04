Вера Брежнева в топике с бахромой блеснула своей «сочной» грудью в Латвии: многочисленная толпа ахнула

Если первое время Вера виделась с друзьями и гуляла, надев спортивный наряд, то 3 июня она впервые за долгое время дала концерт. На нее пришли посмотреть тысячи людей в городе Даугавпилс. Артистка облачилась в топик с бахромой и черную силуэтную юбку. Она оголила пышные полушария груди, которые визажист припудрила. Брежнева взбудоражила публику. Ей подпевал и кричали слова восхищения.

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