«Ах, вот это хвост»: Оксана Федорова в шелковом платье в пол с открытой спиной сразила своими формами

Оксана Федорова уже давно стала известной персоной. Более 20 лет назад она получила титул «Мисс Вселенная». И хоть брюнетка недолго ходила с короной, до сих пор она восхищает наряд своей красотой. Оксана работала телеведущей и моделью. Теперь она главный редактор журнала Moda Topical. также звезда поет и зачастую ведет светские мероприятия.
На этот раз Оксана предстала в Екатерининском дворце, где прошел гала-концерт в преддверии Петровского была. Она облачилась в атласное платье по фигуре со шлейфом и голой спиной. 45-летняя телеведущая козырнула идеальными изгибами фигуры. Наряд в королевском цвете дополняли голливудские локоны.
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«Благодарю Художественного руководителя и вдохновителя проекта Петровский Бал господина Ханса Фрая за оказанное доверие в проведении Гала-концерта в Екатерининском дворце в преддверии Петровского была.
Это совершенно особенное событие. Это было путешествие во времени, чтобы возродить бальную славу Санкт- Петербурга. Не многие знают, что он был самым танцующим городом в мире. Франция с завистью смотрела на царский Петербург, с его многочисленными балами и танцевальными традициями, и сейчас настало время их возрождать», – написала звезда.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Ну какая фигура», «Платье королевское», «Прям богиня», «Как это роскошно», «Ах, вот это хвост», — стали писать в Сети.