«Ах, вот это хвост»: Оксана Федорова в шелковом платье в пол с открытой спиной сразила своими формами

На этот раз Оксана предстала в Екатерининском дворце, где прошел гала-концерт в преддверии Петровского была. Она облачилась в атласное платье по фигуре со шлейфом и голой спиной. 45-летняя телеведущая козырнула идеальными изгибами фигуры. Наряд в королевском цвете дополняли голливудские локоны.

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