Лиза Арзамасова и Илья Авербух предстали в ГУМе за прилавком с мороженным: продавали вкусное лакомство

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино и играет в театре. Она добилась большого успеха. Также звезда «Папиных дочек» долгое время скрывала личную жизнь. Но теперь уже ни для кого не секрет, что она счастлива в браке с Ильей Авербухом. Пара растит сына Льва, которому скоро будет 2 года.
А 1 июня супруги появились в ГУМе. Они облачились в полосатые жилетки, шляпы и фартуки. Арзамасова вместе с мужем встала за прилавок с мороженным. Уже по давней традиции они приняли участие в добром деле. Публика была рада видеть пару, которая лучилась от счастья. Несмотря на большую разницу в возрасте, они демонстрируют гармонию.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
«1 июня в ГУМе уже в десятый раз состоялся сладкий праздник — День мороженого. Традиция этого любимого и детьми, и взрослыми мероприятия была положена в 2013 году, когда Главный Универсальный магазин праздновал свое 120-летие. Со временем она превратилась в неотъемлемую часть празднования Международного Дня защиты детей.
Все средства, заработанные в этот день на продаже знаменитого гумовского лакомства, будут переданы в благотворительный фонд «Наука-детям», созданный в 2014 году по инициативе руководителей и ученых «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» для поддержки российских проектов и исследований в области детской гематологии, онкологии и иммунологии», – рассказала звезда.