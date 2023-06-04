Лиза Арзамасова и Илья Авербух предстали в ГУМе за прилавком с мороженным: продавали вкусное лакомство

А 1 июня супруги появились в ГУМе. Они облачились в полосатые жилетки, шляпы и фартуки. Арзамасова вместе с мужем встала за прилавок с мороженным. Уже по давней традиции они приняли участие в добром деле. Публика была рада видеть пару, которая лучилась от счастья. Несмотря на большую разницу в возрасте, они демонстрируют гармонию.

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