Нюша в тугом корсете обнажила свой «спелый налив»: ложбинка словно в масле — блестит

На этот раз Нюша опубликовала горячее фото, которое было сделано в день выступления. Она щегольнула в боди с корсетом из кожи и ботфортах. Певица не только обнажила бедра, но и сделала акцент на декольте. Она обнажила свою грудь, которая блестела в лучах софитов. Звезда не стала прикрывать прелести.

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