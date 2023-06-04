Нюша в тугом корсете обнажила свой «спелый налив»: ложбинка словно в масле — блестит

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она привыкла к тому, что на нее обращено много внимания. Певица брала паузу в карьере, когда родила сына Саффрона. Она даже переехала с семьей в Дубай. Но недавно артистка похудела, начала активно заниматься спортом и дала первый концерт за долгое время.
На этот раз Нюша опубликовала горячее фото, которое было сделано в день выступления. Она щегольнула в боди с корсетом из кожи и ботфортах. Певица не только обнажила бедра, но и сделала акцент на декольте. Она обнажила свою грудь, которая блестела в лучах софитов. Звезда не стала прикрывать прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что Нюша выглядит также прекрасно, как и в начале карьеры. Смелые костюмы певица всегда делала своей фишкой. А после родов она смогла вернуться в форму.