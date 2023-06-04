Ирина Шейк в шелковом платье Versace сверкнула кружевными трусами: все прелести на виду

На этот раз Ирина предпочла устроить целую фотосессию в шелковом платье Versace. Она с распущенными волосами и нюдовым макияжем дефилировала у бассейна. Модель оголила упругие полушария груди в смелом декольте. А потом Шейк села на диван, раскинув ноги. Она засветила свои кружевные трусики.

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