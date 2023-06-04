Ирина Шейк в шелковом платье Versace сверкнула кружевными трусами: все прелести на виду

Ирина Шейк большую часть жизни строит карьеру. Она стала моделью, которую знаю во всем мире. В свои 37 лет брюнетка продолжает участвовать в фотосессиях. Многие дизайнеры зовут ее на свои показы. Минувшей весной она блистала на Каннском кинофестивале. А теперь звезда красуется на Неделе моды.
На этот раз Ирина предпочла устроить целую фотосессию в шелковом платье Versace. Она с распущенными волосами и нюдовым макияжем дефилировала у бассейна. Модель оголила упругие полушария груди в смелом декольте. А потом Шейк села на диван, раскинув ноги. Она засветила свои кружевные трусики.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Ирина свела их с ума. Откровенные кадры взбудоражили ее подписчиков. «Хоть не совсем голая», «Самая красивая русская женщина», «Ирусь, трусики огонь», «Какая неземная», «Смотрится бесподобно», «Эта фигура будоражит», «Не уснем теперь», — стали писать в Сети.