Идеальная грация: Кудрявцева и Макаров показали, как четырехлетняя дочка в алом платье исполняет бальный танец

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру на телевидении. Она продолжает вести популярные передачи. В 52 года блондинка часто восхищает поклонников моложавым видом и стройной фигурой. Недавно она неделю провела в Турции с дочкой Марией, которой четыре года. Звезда то и дело показывала, как наследница ее удивляет.
А 3 июня муж Леры Игорь Макаров сводил наследницу на занятия по бальным танцам. Он похвастался прогрессом девочки. Мария в алом платье и туфлях на каблуке танцевала на паркете. Под счет хореографа она делала шаги и выпады руками, а также ногами. Малышка станцевала «ча-ча-ча».
«Скоро на турнир», – похвастался счастливый папа.
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Поклонники были очарованы юной танцовщицей. Многие отметили, что у дочки Кудрявцевой настоящий талант. «Как она двигается», «Вот это класс», «Всех затмит», «Четко, грациозно, шикарно», «Мария куколка, у нее все получается», «Неземная красота», — стали писать в Сети.