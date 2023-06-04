Идеальная грация: Кудрявцева и Макаров показали, как четырехлетняя дочка в алом платье исполняет бальный танец

А 3 июня муж Леры Игорь Макаров сводил наследницу на занятия по бальным танцам. Он похвастался прогрессом девочки. Мария в алом платье и туфлях на каблуке танцевала на паркете. Под счет хореографа она делала шаги и выпады руками, а также ногами. Малышка станцевала «ча-ча-ча».

«Скоро на турнир», – похвастался счастливый папа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».