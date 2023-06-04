Анфиса Чехова в монокини сразила безупречной фигурой без фотошопа: в таком купальнике талия осиная

На этот раз Анфиса решила провести время в Ереване. Она позагорала на качели у бассейна с эффектным видом. Телеведущая облачилась в купальник с принтом. Она обнажила свои округлые бедра. Чехова козырнула тонкой талией. Она выбрала фасон монокини, который мгновенно стройнит и скрывает живот.

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