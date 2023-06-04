Анфиса Чехова в монокини сразила безупречной фигурой без фотошопа: в таком купальнике талия осиная

Анфиса Чехова много лет работает на телевидении. Она стала известной, когда вела передачу для взрослых. Примечательно, что теперь она также порой ведет проекты про отношения. Брюнетка не перестает будоражить мужчин в свои 45 лет. Она регулярно путешествует и делится пляжными кадрами, но звезду критикуют за фотошоп.
На этот раз Анфиса решила провести время в Ереване. Она позагорала на качели у бассейна с эффектным видом. Телеведущая облачилась в купальник с принтом. Она обнажила свои округлые бедра. Чехова козырнула тонкой талией. Она выбрала фасон монокини, который мгновенно стройнит и скрывает живот.
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«Это Ереван, детка. Мне в директ многие пишут: «Смотрим ваши сторис, как хорошо там, оказывается армяне живут!» Друзья, не то слово, как хорошо! Приезжайте, сами посмотрите. Открыла для себя еще одно шикарное место. Тут есть и простой отдых и роскошный, на любой вкус», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Анфиса Ей адресовали сотни комплиментов.