Наталья Рудова без лифчика отправилась на работу: засветила свои интимные «кнопочки» (видео)

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она снялась в таких картинах, как «Татьянин день», «Жизнь по вызову», «Бихэппи». Блондинка в свои 39 лет не перестает следить за фигурой. Она без стеснения демонстрирует свои формы в смелых нарядах. Звезда часто оказывается в центре внимания.
1 июня Наталья успела не только примерить новый купальник. Она оделась в джинсы и белый топик, чтобы пойти на работу. В этот день актриса снялась с Павлом Прилучном в продолжении сериала «Жизнь по вызову». Однако блондинка отказалась от лифчика. Рудова засветила свои интимные прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Однако многие посчитали, что она оделась не по погоде. «Ого, какая», «Лифчик забыли», «Ой, грудь чувствует холод», «Лето только в календаре», «Ну животик у вас идеальный», «Что за чикуля», «Ой, кнопочки торчат», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды