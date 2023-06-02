Наталья Рудова без лифчика отправилась на работу: засветила свои интимные «кнопочки» (видео)

1 июня Наталья успела не только примерить новый купальник. Она оделась в джинсы и белый топик, чтобы пойти на работу. В этот день актриса снялась с Павлом Прилучном в продолжении сериала «Жизнь по вызову». Однако блондинка отказалась от лифчика. Рудова засветила свои интимные прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».