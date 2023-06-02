Нюша в кожаных трусиках повернулась своим пышным тылом: оголила «пылкие булочки»

На этот раз Нюша поделилась кадрами с выступления. Она сменила несколько образов. Певица танцевала в прозрачных брюках, а также щегольнула в кожаном наряде. Она в корсете и шортиках обнажила свои бедра. Ботфорты еще сильнее подчеркнули ее фигуру «восьмерку». Звезда дефилировала, показав свой тыл во всей красе на камеру.
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Поклонники были сражены ее нарядом. Певица произвела фурор. «Это очень впечатляет», «Ох уж эти булочки», «Наряды подобраны огненные», «Ну что ты творишь», «Теперь никто не уснет», «Наша шальная императрица вернулась», «Формы такие спелые», — стали писать в Сети.