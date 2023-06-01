«Заснул так крепко»: Арзамасовала засняла, как нежно Авербух несет на руках уставшего сына

31 мая пара решила провести день за городом. Арзамасова наведалась домой к маме. Она познакомила сына с собачками. А потом пара долго гуляла на свежем воздухе. В итоге Лев просто уснул. Актриса запечатлела, как Авербух нес на руках наследника. Лев в ярких кроссовках и куртке сладко спал, прильнув к плечу отца.

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