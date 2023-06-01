«Заснул так крепко»: Арзамасовала засняла, как нежно Авербух несет на руках уставшего сына

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру в кино. Она также играет в театре. В свои 28 лет актриса добилась больших высот. А также у нее настоящая идиллия в личной жизни. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев, который никогда не дает родителям скучать.
31 мая пара решила провести день за городом. Арзамасова наведалась домой к маме. Она познакомила сына с собачками. А потом пара долго гуляла на свежем воздухе. В итоге Лев просто уснул. Актриса запечатлела, как Авербух нес на руках наследника. Лев в ярких кроссовках и куртке сладко спал, прильнув к плечу отца.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Заснул так крепко, что даже не проснулся, когда его переносили из машины в кроватку», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Илья очень заботливый папа. Он с нежностью рукой придерживал голову сына. Также фанаты отметили, что пара подает пример, как всегда находить время на семью, даже если работы очень много.