Нюша в шортиках вышла на улицу и стала вилять манкими бедрами: горячее видео попало в Сеть

Нюша уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Однако певица делала перерыв в творчестве, когда родила дочку, а потом и сына. Теперь она живет в Дубае, где активно готовится к новым концертам. Звезда продолжает носить дерзкие наряды и заниматься спортом.
На этот раз Нюша захотела показать личные кадры. Она вышла на улицу в шортах и топике мандаринового цвета. Певица была без макияжа и с распущенными волосами. Она стала грациозно танцевать перед камерой. Артистка виляла бедрами и руками гладила себя. Она похвасталась загорелыми бедрами.
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Поклонники восхитились тем, как танцует Нюша. Многие признались, что она словно не изменилась за минувшие 15 лет. «Ох, какая», «А муж куда смотрит?», «Тоска в глазах», «Похудела! Выглядит отлично», «Без макияжа такая простая деваха», «Ну вроде снова в форме», «Горячо», — стали писать в Сети.