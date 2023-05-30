Блондинка на миллион: Лопырева в расстегнутых брюках и эротичном лифчике блеснула «буграми страсти»

Примечательно, что Лопырева на этот раз приняла участие в смелой фотосессии. Она примерила костюм в цвете асфальт. Модель расстегнула укороченный жакет. Она блеснула плоским животом. А вот от блузки блондинка отказалась, показав грудь в черном эротичном лифчике. Виктория расстегнула брюки, приняв пикантную позу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».