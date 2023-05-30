Блондинка на миллион: Лопырева в расстегнутых брюках и эротичном лифчике блеснула «буграми страсти»

Виктория Лопырева уже около трех лет живет в Дубае. Она часто участвует в фотосессиях. Блондинка также появляется в роскошных нарядах на светских раутах. В свои 39 лет она по-прежнему может похвастаться своими точеными формами. Поклонники отмечают, что даже 20 лет «Мисс Россия» находится в отличной форме.
Примечательно, что Лопырева на этот раз приняла участие в смелой фотосессии. Она примерила костюм в цвете асфальт. Модель расстегнула укороченный жакет. Она блеснула плоским животом. А вот от блузки блондинка отказалась, показав грудь в черном эротичном лифчике. Виктория расстегнула брюки, приняв пикантную позу.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто богиня», «Ох, вот это красотка», «Как это стильно», «Фигура — соблазн», «Ну прям нет слов», «Хороша», «Ой, тут все идеально», «Вика лишила всех сна», «Грудь прям два спелых персика», — стали писать пользователи Сети.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды