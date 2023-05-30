«С мамой в гримерке тебе лучше»: Регина Тодоренко запечатлелась с младшим сыном в Минске

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она сначала пела, а потом стала вести тревел-шоу. А после начала отношений с Владом Топаловым артистка также стала мамой. Пара теперь растит сыновей Михаила и Мирослава. Несмотря на свою занятость, звезда старается не расставаться с детьми.
На днях Регина приехала в Минск. Она там проводит время на съемках. Телеведущая с собой взяла младшего наследника, которому всего девять месяцев. На новых фото Тодоренко была в леопардовом топе. Она сидела за столом с малышом, который кривлялся.
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«Мой маленький путешественник, в моем животе ты совершил кругосветное путешествие и продолжаешь колесить по миру.
Верю, что с мамой в гримерке тебе лучше, чем дома на расстоянии 10 000 километров. Я не знаю, как правильно. Никто не знает. В каждой семье все индивидуально, и нет абсолютно одинаковых сценариев. Просто знай, что я тебя люблю», – написала звезда.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды