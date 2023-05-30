«С мамой в гримерке тебе лучше»: Регина Тодоренко запечатлелась с младшим сыном в Минске

На днях Регина приехала в Минск. Она там проводит время на съемках. Телеведущая с собой взяла младшего наследника, которому всего девять месяцев. На новых фото Тодоренко была в леопардовом топе. Она сидела за столом с малышом, который кривлялся.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».