Ирина Шейк в платье с прозрачной юбкой засветила «межножье»: показала сокровенное

Ирина Шейк уже много лет дефилирует на подиумах. Она стала одной из самых известных топ-моделей в мире. Этой весной российская красавица щеголяла в Каннах. Она то и дело представала в смелых нарядах. Звезда доказала всем, что в свои 37 лет находится в идеальной форме. При этом она не перестает удивлять фанатов.
На этот раз Ирина была в восторге, так как ей позволили примерить платье из шелка Джанни Версаче, которое было создано давно. Оно из культовой коллекции Versace 1995 года. Модель блеснула своим декольте, а прозрачная юбка позволила засветить прелести. Шейк не побоялась принимать смелые позы, показав «межножье».
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«Спасибо, Донателла, что позволила исполниться моей мечте! А впереди много интересного», — написала Ирина.
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие отметили, что она стала более дерзкой. «Ой, все видно», «Как-то вульгарно», «Словно подружка фоткала после вечеринки», «Прям стала показывать все», — стали писать в Сети.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды