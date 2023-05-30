Ирина Шейк в платье с прозрачной юбкой засветила «межножье»: показала сокровенное

На этот раз Ирина была в восторге, так как ей позволили примерить платье из шелка Джанни Версаче, которое было создано давно. Оно из культовой коллекции Versace 1995 года. Модель блеснула своим декольте, а прозрачная юбка позволила засветить прелести. Шейк не побоялась принимать смелые позы, показав «межножье».

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