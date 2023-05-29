Климова в тугом купальнике сверкнула своей «ложбинкой греха» у бассейна: капли воды стекают в декольте

Екатерина Климова уже давно снимается в кино. Она стала популярной персоной в России. В свои 45 лет артистка не только следит за фигурой, но и не перестает делать все, чтобы сохранить молодость. Мама четверых детей то и дело предстает в женственных нарядах в кадре. Звезда не обделена мужским вниманием.
На этот раз Климова предпочла разбавить гастроли отдыхом. Она приехала в Пензу, где позагорала у бассейна. Актриса днем поплескалась в воде в сливочном купальнике. Она сделала селфи, засветив «ложбинку греха». Капли воды стекали в декольте. Екатерина позировала с мокрыми волосами.
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Наталья Климова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что у нее идеальные формы. К слову, потом Екатерина предстала уже в черном монокини, козырнув фигурой во всей красе. «Ах, отпад», «Пример для подражания», «Ну какая же красавица», «Богиня просто», «Выглядит бесподобно», — стали писать в Сети.
Екатерина Климова. Фото: соцсети звезды