Климова в тугом купальнике сверкнула своей «ложбинкой греха» у бассейна: капли воды стекают в декольте

На этот раз Климова предпочла разбавить гастроли отдыхом. Она приехала в Пензу, где позагорала у бассейна. Актриса днем поплескалась в воде в сливочном купальнике. Она сделала селфи, засветив «ложбинку греха». Капли воды стекали в декольте. Екатерина позировала с мокрыми волосами.

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