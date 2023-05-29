Словно девочка: 39-летняя Алсу в крохотном платье в горох и кедах щегольнула в Нью-Йорке

Как оказалось, Алсу приехала в США. Она решила прогуляться по Нью-Йорку, где уже стоит летняя погода. Певица облачилась в черное мини-платье в горох на пуговицах. Она сделала акцент на стройные ноги и осиную талию. Образ дополнили белые кеды и сумка на ремешке. Звезда посетила музей искусств Метрополитен.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».