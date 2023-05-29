Словно девочка: 39-летняя Алсу в крохотном платье в горох и кедах щегольнула в Нью-Йорке

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной персоной в России. Певица продолжает строить карьеру на сцене. В свои 39 лет она может похвастаться стройной фигурой и модными нарядами. Поклонники часто удивляются тому, что артистка выглядит моложе своих лет. Недавно мама троих детей устроила себе отпуск.
Как оказалось, Алсу приехала в США. Она решила прогуляться по Нью-Йорку, где уже стоит летняя погода. Певица облачилась в черное мини-платье в горох на пуговицах. Она сделала акцент на стройные ноги и осиную талию. Образ дополнили белые кеды и сумка на ремешке. Звезда посетила музей искусств Метрополитен.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники снова были восхищены. Певица получила массу комплиментов.
«Девочка девочкой, ровесница дочек, классно выглядите», «Как девчонка! Такая юная и прекрасная», «Алсу, ты как девчонка. Просто невероятная», «Какая красотка», «Фигура бесподобная», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды