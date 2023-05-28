Две богини: Топурия и Серябкина в тугих корсетах козырнули своими изящными формами на камеру

Примечательно, что Кети облачилась в тугой корсет с глубоким декольте и остромодные брюки клеш. Она танцевала, когда певицу засняла подружка. Ольга тоже была в корсете, но из кожи карамельного цвета. Артистки подчеркнули свои изящные формы и сделали акцент на достоинствах фигуры. Топурия подурачилась вместе с коллегой.

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