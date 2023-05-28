Две богини: Топурия и Серябкина в тугих корсетах козырнули своими изящными формами на камеру

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она регулярно появляется на премиях и фестивалях с группой «А’Студио». Певица славится не только вокалом, но и своим чувством стиля. Недавно она в платье со шлейфом блистала на премии RU.TV. А накануне звезда перед концертом встретилась с подругой Ольгой Серябкиной.
Примечательно, что Кети облачилась в тугой корсет с глубоким декольте и остромодные брюки клеш. Она танцевала, когда певицу засняла подружка. Ольга тоже была в корсете, но из кожи карамельного цвета. Артистки подчеркнули свои изящные формы и сделали акцент на достоинствах фигуры. Топурия подурачилась вместе с коллегой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядят артистки. Многие отметили, что они сестры по стилю. Каждая из певиц любит необычные и яркие образы. «Какие красотки», «Наряды прям идеальные», «Ой, как эффектно», «Две богини вместе», «Так выглядят подружки! Смеются всегда», — стали писать в Сети.