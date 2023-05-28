«Воскресенье - день отца»: Шепелев предстал на прогулке со своим младшим сыном от Тулуповой

Дмитрий Шепелев уже много лет работает на телевидении. Многие его знают не только благодаря передачам. Он долгое время строил отношения с Жанной Фриске. Певица родила сына Платона, но свадьбу они не успели сыграть, так как она умерла. Шепелев воспитывает наследника. Также он уже пять лет счастлив в браке с Екатериной Тулуповой. У них растет сын Тихон.
Примечательно, что Дмитрий долгое время скрывал лицо старшего наследника, но теперь уже делится кадрами с ним. А вот младшего сына телеведущий не прячет от фанатов. На этот раз он с ним отправился на прогулку по городу. Двухлетний малыш сидел в коляске. Сам Шепелев был одет в спортивном стиле.
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«Как я уже говорил, воскресенье – день отца. А для меня еще понедельник, да и вообще без ограничений и по требованию и самое главное – с любовью!», – написал телеведущий.
Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие восхитились тем, как Дмитрий заботится о детях.