«Воскресенье - день отца»: Шепелев предстал на прогулке со своим младшим сыном от Тулуповой

Примечательно, что Дмитрий долгое время скрывал лицо старшего наследника, но теперь уже делится кадрами с ним. А вот младшего сына телеведущий не прячет от фанатов. На этот раз он с ним отправился на прогулку по городу. Двухлетний малыш сидел в коляске. Сам Шепелев был одет в спортивном стиле.

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