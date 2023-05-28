Нюша в «опасном» купальнике обнажила свои ядреные ягодицы: задрала ножку на яхте, едва прикрыв сокровенное

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица уже больше года живет в Дубае. Там она на днях дала первый концерт за долгое время. Артистка после вторых родов часто ходит в спортзал. Она теперь все чаще носит откровенные наряды.
На этот раз Нюша поделилась смелым кадром. Она покрасовалась на роскошной яхте в черном купальнике. Певица выбрала опасный фасон с очень смелыми разрезами. Она оголила свои ягодицы, прижав их карме. Артистка поджала ножку, едва прикрыв сокровенное. Звезда продемонстрировала изгибы фигуры во всей красе.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Самое главное – помните, что крайне важно находить время на спорт, ведь именно так вы проявляете любовь к себе и своему телу», – заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Вам это на пользу», «Тут все идеально», «В купальнике смотритесь бесподобно», «Такую фигурку не наработаешь», — стали писать в Сети фанаты.