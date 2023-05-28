Нюша в «опасном» купальнике обнажила свои ядреные ягодицы: задрала ножку на яхте, едва прикрыв сокровенное

На этот раз Нюша поделилась смелым кадром. Она покрасовалась на роскошной яхте в черном купальнике. Певица выбрала опасный фасон с очень смелыми разрезами. Она оголила свои ягодицы, прижав их карме. Артистка поджала ножку, едва прикрыв сокровенное. Звезда продемонстрировала изгибы фигуры во всей красе.

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