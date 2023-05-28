«Анна Сергеевна Чебурашкина»: Лазарев заснял подросшую дочку в умилительном костюме на празднике в садике

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. У него одна из самых больших армий поклонников в России. Певец продолжает выпускать треки и клипы. Он ведет разные разные шоу и дает гастроли. При этом артист успевает растить сына Никиту и дочку Анну, которых для него родила суррогатная мать.
В конце мая проходят разные мероприятия. Лазарев похвастался, что сын окончил второй класс. Он запечатлелся с ним на камеру. Певец поздравил наследника и покривлялся с ним на камеру. Никита был уставшим, но улыбнулся. Сергей попробовал его развеселить.
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А вот у его дочки Анны в садике был праздник. Воспитатели устроили спектакль. Наследница Лазарева захотела исполнить роль Чебурашки. Она была в платье с модным воротничком и шапочке с большими ушами. Девочка не только выучила свою роль, но и спела с другими детьми. Она отыграла все безупречно.
«Анна Сергеевна Чебурашкина! Сама попросила воспитателей в детском саду быть Чебурашкой на празднике, отдельного внимания заслуживает песня в конце ролика. Надеюсь, доченька, бестолковых Крокодилов в твоей жизни будет как можно меньше», – заявил Сергей.