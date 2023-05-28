«Анна Сергеевна Чебурашкина»: Лазарев заснял подросшую дочку в умилительном костюме на празднике в садике

В конце мая проходят разные мероприятия. Лазарев похвастался, что сын окончил второй класс. Он запечатлелся с ним на камеру. Певец поздравил наследника и покривлялся с ним на камеру. Никита был уставшим, но улыбнулся. Сергей попробовал его развеселить.

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