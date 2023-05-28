«В трусиках песочек»: Наталья Рудова без юбки отметилась на пляже, сверкнув голыми бедрами

На этот раз Рудова решила пообщаться с поклонниками. Ее попросили показать, какой она является на самом деле. Актриса выложила пляжное фото. Она предстала в одной футболке с голыми бедрами. Блондинка села прямо на песок, сверкнув прелестями.

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Поклонники отметили, что Наталья выглядит естественно. Однако кадр некоторым показался странным. «Потеряла юбку?», «В трусиках песочек», «Все видно», «Ой, русалка», «Такая тут загадочная», «И какая вы? Забывчивая, судя по фото», — стали писать в Сети.