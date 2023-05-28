Валя Карнавал в просвечивающем платье засветила «аппетитки»: нижнее белье впилось в мякоть

На этот раз Валя решила облачиться в тугое платье лазурного цвета. Она подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Певица едва прикрыла прелести. Она засветила свои формы в нижнем белье, которое впилось с тело. Карнавал продемонстрировала фигура во всей красе в своем «голом» наряде.

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