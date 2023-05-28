Валя Карнавал в просвечивающем платье засветила «аппетитки»: нижнее белье впилось в мякоть

Валя Карнавал уже много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря роликам в соцсетях, а потом стала популярной исполнительницей. В 21 год она не перестает появляться на публике в дерзких нарядах и кататься на дорогих машинах. На фоне слухов о расставании с Сашей Стоуном звезда стала чаще делится горячими кадрами.
На этот раз Валя решила облачиться в тугое платье лазурного цвета. Она подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Певица едва прикрыла прелести. Она засветила свои формы в нижнем белье, которое впилось с тело. Карнавал продемонстрировала фигура во всей красе в своем «голом» наряде.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены образом Вали. Многие отметили, что она хоть и похудела, но не потеряла свою изюминку. «Чаровница», «А все видно», «Какое платье! Для пляжа в самый раз», «Саша уже без сознания точно», «Сколько стало фото, словно сбежала из плена», — начали писать в Сети.