Наталья Рудова поделилась горячим фото из постели: оголила манкие округлости

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». И теперь блондинка регулярно снимается в пикантных сценах в кино. В обычной жизни она часто носит смелые наряды. В свои 39 лет звезда следит за фигурой. Поклонники удивляются тому, что она не замужем.
Однако 25 мая Наталья уснула не одна. Она поделилась пикантным кадром. Актриса в футболке на голое тело прилегла на пастель. Она сделала селфи, продемонстрировав округлые бедра. А к ее телу прижалась маленькая собачка.
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Поклонники оценили кадр. «Ну повезло крохе», «Какая вы соблазнительная», «А можно и голой спать», «Ого, этому псы повезло», «Он греет вас», «А может лучше пижамку купить?», «Странный кадр», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды