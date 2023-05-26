Наталья Рудова поделилась горячим фото из постели: оголила манкие округлости

Однако 25 мая Наталья уснула не одна. Она поделилась пикантным кадром. Актриса в футболке на голое тело прилегла на пастель. Она сделала селфи, продемонстрировав округлые бедра. А к ее телу прижалась маленькая собачка.

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Поклонники оценили кадр. «Ну повезло крохе», «Какая вы соблазнительная», «А можно и голой спать», «Ого, этому псы повезло», «Он греет вас», «А может лучше пижамку купить?», «Странный кадр», — стали писать в Сети.