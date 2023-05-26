«Трусики хоть надела?»: Боня в платье с откровенными разрезами засветила свои прелести прямо на улице в Каннах

На этот раз Боня устроила фотосессию прямо на улицу в Каннах. Она облачилась в эффектное платье в пол с прозрачными вставками, смелыми разрезами и мерцающим люрексом. Телеведущая решила поднять подол, оголив свои бедра. Виктория не прикрыла сокровенное. Она позировала перед фотографами.

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