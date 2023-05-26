«Трусики хоть надела?»: Боня в платье с откровенными разрезами засветила свои прелести прямо на улице в Каннах

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она стала телеведущей и бизнесвумен. Больше 10 лет экс-участница «Дома-2» живет в Монако. Она регулярно предстает на публике в ярких образах. В 43 года светская львица следит за фигурой и удивляет народ своей моложавой внешностью. В мае звезда покоряет Канны броскими нарядами.
На этот раз Боня устроила фотосессию прямо на улицу в Каннах. Она облачилась в эффектное платье в пол с прозрачными вставками, смелыми разрезами и мерцающим люрексом. Телеведущая решила поднять подол, оголив свои бедра. Виктория не прикрыла сокровенное. Она позировала перед фотографами.
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Поклонники стали восхищаться тем, как выглядит Виктория. Однако некоторые подвергли телеведущую критике. «Богиня с головы до пят», «Это платье на тебе роскошно смотрится», «Вика, глаза не возможно оторвать», «Почему на обочине?», «Ох, все видно», «Трусики хоть надела?» — стали писать подписчики.