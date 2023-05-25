Стеша Маликова в тугой юбке щегольнула на пляже, оголив плоский живот: сразила идеальной фигурой

Стеша Маликова является дочкой певица Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она уже окончила МГИМО и развивает свой бренд одежды. Зачастую наследница артиста появляется с отцом на красных дорожках. Она предпочитает носить женственные и элегантные наряды. Порой юная бизнесвумен дает советы.
На этот раз Стеша прилетела на курорт. Она проводит время на море. Дочка певица поделилась новыми кадрами. Она щегольнула в кроп-топе и юбке миди в молочном цвете. Маликова оголила свой плоский живот и козырнула идеальными изгибами фигуры. Бизнесвумен похвасталась своим загаром.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Стеша. Многие отметили, что она выглядит безупречно. «Все просто очень очень красиво», «Стеша такая нежная и красивая! В отличной форме», «Какой пресс», «Ох, это юное тело», «Наряд прям идеально подчеркнул вашу красоту», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды