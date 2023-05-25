Стеша Маликова в тугой юбке щегольнула на пляже, оголив плоский живот: сразила идеальной фигурой

На этот раз Стеша прилетела на курорт. Она проводит время на море. Дочка певица поделилась новыми кадрами. Она щегольнула в кроп-топе и юбке миди в молочном цвете. Маликова оголила свой плоский живот и козырнула идеальными изгибами фигуры. Бизнесвумен похвасталась своим загаром.

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