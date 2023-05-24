Самбурская в алом бикини оголила свои точеные формы: шаровидная грудь не поместилась в лифчик

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Она стала популярной персоной. Актриса часто снимается в сериалах, а также поет на сцене. На днях она отметилась на музыкальной премии RU.TV. Брюнетка в откровенном платье с прозрачной юбкой ошеломила народ.
На этот раз Настасья показала, как ее фигура выглядит без нарядов. Она запечатлелась в алом мини-бикини. В 36 лет активно занимается спортом. Актриса продемонстрировала плоский живот. Она выставила напоказ свое декольте. Шаровидная грудь не поместилась в лифчик, выпав снизу. Однако Самбурская сделала горячее селфи.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая», «Грудь выглядит эффектно», «Какие мячики», «Прям красота», «Фигурка вызывает зависть», «Это что-то нереальное», «Живот такой плоский», — стали писать в Сети.