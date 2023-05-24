Самбурская в алом бикини оголила свои точеные формы: шаровидная грудь не поместилась в лифчик

На этот раз Настасья показала, как ее фигура выглядит без нарядов. Она запечатлелась в алом мини-бикини. В 36 лет активно занимается спортом. Актриса продемонстрировала плоский живот. Она выставила напоказ свое декольте. Шаровидная грудь не поместилась в лифчик, выпав снизу. Однако Самбурская сделала горячее селфи.

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