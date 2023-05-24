Рудова в бикини прилегла под пальму, обнажив свою «сдобную» грудь: прелести едва придержала рукой

Недавно Наталья провела отпуск, посетив Дубай и Бали. Она продолжает делится пляжными кадрами. Актриса на новом фото была запечатлена в купальнике. Она прилегла под пальмой, оголив грудь. которая выскочила из лифа. Рудова рукой попыталась придержать свои прелести. Она ловко прикрыла свой живот.

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