Рудова в бикини прилегла под пальму, обнажив свою «сдобную» грудь: прелести едва придержала рукой

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Ей удалось поработать со многими именитыми мужчинами: Дмитрием Нагиевым, Павлом Прилучным. Актриса в свои 39 лет следит за фигурой и не перестает заниматься спортом. Поклонники удивляются тому, что звезда до сих пор не замужем и скрывает личную жизнь.
Недавно Наталья провела отпуск, посетив Дубай и Бали. Она продолжает делится пляжными кадрами. Актриса на новом фото была запечатлена в купальнике. Она прилегла под пальмой, оголив грудь. которая выскочила из лифа. Рудова рукой попыталась придержать свои прелести. Она ловко прикрыла свой живот.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. Наталья взбудоражила своих подписчиков. «Ох, какая вы красотка», «Идеальный вид», «Какое декольте», «У вас все такое сочное», «Декольте впечатляет», «Ангельски хороша», «Тут все позавидовали», — стали писать в Сети.