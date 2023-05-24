Кети Топурия в платье с объемным шлейфом затмила всех на премии RU.TV: сразила идеальными изгибами фигуры

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой популярной группы «А’Студио». Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля. Образ артистки всегда броские и запоминающиеся. В свои 36 лет она следит за фигурой. Не удивительно, что звезда носит порой очень смелые луки.
23 мая в Москве состоялась премия RU.TV. На мероприятии собрались почти все отечественные знаменитости. Модницы щеголяли в нарядах из гипюра. Топурия смогла затмить многих коллег. Она для такого случая выбрала платье-рыбку с длинным и объемным шлейфом. А ее спина была голая. Бюст артистки словно прикрывал черный листик. Кети козырнула изгибами фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наряд с белой юбкой также оттенил загорелую кожу певицы. Она выпрямила волосы и сделала макияж со стрелками. Артистка была со своей подопечной молодой исполнительницей TASSO. Поклонники были впечатлены образом Топурии.Ее осыпали комплиментами. «В России только Топурия похожа на голливудских звезд», «Шикарная», «Это так пикантно», «А белья нет, ох», — стали писать в Сети.
Напомним, что у Кети растут двое детей. Она растит дочку Оливию от первого мужа и сына Адама, которого родила в браке с Львом Деньговым. Артистка в свое время приложила силы, чтобы вернуться в форму.