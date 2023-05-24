Кети Топурия в платье с объемным шлейфом затмила всех на премии RU.TV: сразила идеальными изгибами фигуры

23 мая в Москве состоялась премия RU.TV. На мероприятии собрались почти все отечественные знаменитости. Модницы щеголяли в нарядах из гипюра. Топурия смогла затмить многих коллег. Она для такого случая выбрала платье-рыбку с длинным и объемным шлейфом. А ее спина была голая. Бюст артистки словно прикрывал черный листик. Кети козырнула изгибами фигуры.

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